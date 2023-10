Sky, Condò svela: "Nella mia cinquina per il Pallone d'Oro 2023 ho messo Kvaratskhelia"

Il noto giornalista Paolo Condò, colui che vota per l'Italia nell'assegnazione del Pallone d'Oro, ha rivelato un retroscena in merito alla sua scelta in diretta su Sky Sport:

Il noto giornalista Paolo Condò, colui che vota per l'Italia nell'assegnazione del Pallone d'Oro, ha rivelato un retroscena in merito alla sua scelta in diretta su Sky Sport: "Posso fare uno spoiler, nella mia cinquina ho messo Kvaratskhelia. Questo perché cerchi di raccontare la storia di una stagione: tre nomi non potevano non essere messi, sono Messi, Haaland e Mbappe, pur essendo lecito mescolarli nel modo preferito.

Per il resto secondo me il Napoli è stata una delle grandi storie europee della stagione passata. Dovevo scegliere tra Kvaratskhelia e Osimhen: passare in dodici mesi dallo status di giocatore semi-sconosciuto a quello di candidato al Pallone d'Oro è qualcosa di eccezionale".