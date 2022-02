Sky, Costacurta: "Punterei su Lautaro e non Sanchez per Napoli-Inter"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista per Sky Sport, si è espresso così ai microfoni dell'emittente satellitare: "In una gara così importante è difficile lasciare fuori Lautaro Martinez. Sia per una questione di gerarchie, ma anche perchè potresti perderlo. Anche se meriterebbe di giocare Sanchez. Comincierei con Lautaro, non dico dandogli una ultima chance ma quasi. Da valutare come reagisce. Davanti ci sono altre sfide rilevanti, in caso di risposte negative, a quel punto penso sia giusto mettere entrambi sullo stesso piano eliminando ogni gerarchia".