Sky, De Grandis: "Conte sarà contento di giocare una volta a settimana, all'Inter..."

Negli studi di 'Sky Calcio Club', il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la mancata partecipazione alle coppe europee del Napoli: "Non credo che il Napoli non sia voluto andare in Conference, ma credo che Conte sarà contento di poter lavorare con una partita a settimana su una squadra che deve rinnovare, alla quale deve dare i suoi concetti e insegnare quei movimenti tattici che conosciamo a memoria. Con l’Inter, nel momento in cui è uscito dalla Champions, ha vinto il campionato”.