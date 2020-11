Sky, De Grandis: "Il Napoli è più forte del Milan, ma statistiche sono chiare"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sulla gara di domenica al San Paolo: "Il Milan è in un momento straordinario, il Napoli non perde da undici gare di campionato con i rossoneri. Il Milan forse è più forte nell'imprevedibilità, i tre trequartisti dietro ad Ibra forse sono più importanti di Ibra stesso. Dei rossoneri mi piacciono gli automatismi, il Napoli come squadra è più forte ma il Milan ha fatto più punti di tutti dal lockdown e le statistiche hanno la loro valenza".