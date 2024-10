Sky, De Grandis: "Il Napoli non è la più forte, ma se Dimarco è stanco e sbaglia così tanto..."

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Sky Stefano De Grandis ha parlato della vittoria del Napoli a Empoli e del posticipo dell'ottava giornata tra Roma e Inter: "A Empoli il Napoli fa gol su un rigore di quelli che capitano spesso.

Certo che la situazione attuale tra infortuni e stanchezza mette ancora di più il piano inclinato in favore del Napoli. Perchè dopo gli infortuni dell’Inter di oggi Inzaghi deve turnare ancora di più. E' chiaro che Conte si difende dal fatto di essere indicato come favorito. Non è che il Napoli sia la squadra più forte ma se vedi anche oggi la stanchezza di Dimarco, che è uno che non sbaglia mai partita, e oggi ha sbagliato tanto in fase di rifinitura".