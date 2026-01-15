Sky, De Grandis: "Napoli inferiore all'Inter nel palleggio, non in generale"

Stefano De Grandis, giornalista Sky, si è soffermato sul momento del Napoli all'indomani del pareggio contro il Parma: "Visto Inter-Napoli, a un certo punto stavo quasi ripensando al fatto che l'Inter sia la squadra più forte del campionato, perché il Napoli ha fatto una grande partita, ma dal punto di vista del palleggio l'Inter è meglio. E quando arrivano le piccole per batterle devi palleggiare, allargare il gioco, mentre il Napoli si perde molto nelle sportellate.

Poi prima aveva Anguissa, uno che riempie l'area e magari ti fa gol di testa. Ora non ce l'ha e ha meno alternative. Secondo me non è inferiore all'Inter, ma fa fatica a sviluppare il gioco", le sue parole a Sky Sport 24.