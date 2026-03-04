Simeone, prima volta da ex al Maradona: "Per sempre figlio di Napoli, mi manca tutto"

Il ritorno di Giovanni Simeone al Maradona avrà un sapore speciale. In occasione di Napoli-Torino di venerdì sera, l’ex attaccante azzurro ritroverà la città che lo ha accolto e dove ha lasciato un ricordo profondo durante la sua esperienza con il Napoli. Come ricorda Il Mattino, Simeone non ha mai nascosto il legame con la città: “Di Napoli mi manca tutto: l’affaccio sul Golfo, il ruggito del Maradona e il calore della gente”. Il Torino arriverà in città già nelle prossime ore per preparare la sfida.

Le parole di Simeone

Il Cholito aveva salutato così i tifosi dopo l’addio: “Grazie per averci fatto sentire a casa e per l’affetto anche dopo la partenza. Saremo sempre figli di Parthenope”. Napoli per lui è stata anche una questione di famiglia, con le visite dei fratelli e del padre Diego Simeone, spesso presente in città tra il murale di Diego Armando Maradona e le partite a Fuorigrotta.