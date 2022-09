Sky, De Grandis punta su Napoli e Milan: "Le due italiane più pronte per la Champions”

Stefano De Grandis, giornalista, si è così espresso a Sky Sport sulla Champions League

Stefano De Grandis, giornalista, si è così espresso a Sky Sport sulla Champions League: "La più pronta per caratteristiche fisiche è il Milan che ha Leao che ha tutto per reggere il ritmo europeo. È una squadra che non da punti di riferimento, ha grande autostima e maggiore consapevolezza. La seconda squadra che mi piace è il Napoli: Kvaratshkelia ha più gamba di Insigne. Al di là delle difficoltà obiettive dei gironi, e il più difficile è quello dell’Inter, Milan e Napoli si fanno preferire".