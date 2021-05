Sky, De Grandis: "Sono preoccupato per De Paul, è difficile da cedere a quelle cifre"

Nel corso del pre-partita di Napoli-Udinese su Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato del giocatore bianconero Rodrigo De Paul: “Giocherebbe titolare in tutte le migliori squadre italiane, due anni fa era arrabbiatissimo perché voleva andare via da Udine ma non partì perché il club friulano chiedeva tanti soldi. Sono preoccupato per De Paul perché quest’estate sarà un mercato senza soldi e se l’Udinese chiederà ancora 50 milioni sarà difficile da cedere, soprattutto in Serie A”.