Sky, Di Canio loda ADL: “Esemplare, sparito dalle tv e fa bene il suo dovere”

Paolo Di Canio, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’: "Nel Napoli mettiamo anche in evidenza il silenzio continuo di De Laurentiis. Un presidente che prima era tanto presente: in televisione, le interviste, gli occhialoni e il doppio petto che veste benissimo. Però l’idea di essere lui presente, di discutere e twittare contro la squadra se si comportava male, è stato invece un presidente come dovrebbe essere così come in altri paesi. Non ci sei in televisione ma fai il tuo dovere.

Spalletti poi ha normalizzato qualcosa che in Italia non esisteva. Un idolo come Mertens che ancora deve firmare, il capitano che ha deciso di andarsene 2 mesi e mezzo fa, Anguissa: un prestito, però si gioca".