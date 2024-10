Sky, Di Canio: "Lukaku appesantito mentalmente, non lo voleva nessuno. Lo dico da tre anni..."

L'ex attaccante anche del Napoli, Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha commentato le prime gare di Lukaku con la maglia del Napoli: "Lukaku deve recuperare un po' di forma, si vede che è appesantito fisicamente e mentalmente. L'aspetto psicologico conta. Lo dico da tre anni. Lukaku voleva il riscatto col Chelsea e non ha fatto bene, poi all'Inter è tornato ma ha dato un minimo contributo, quindi è andato di nuovo via e pensava di trovarsi alla Juve ma non è successo, così è andato alla Roma abbassandosi lo stipendio per restare nel calcio che conta.

Però alla Roma arrivi sesto, come l'anno prima senza di lui, e torni a casa ma nessuno ti cerca se non Conte e il Napoli. E comunque dal Lukaku dell'Inter con Conte sono passati quattro anni. Allora era vicino a Benzema e Lewandowski, ma ora è passato del tempo...".