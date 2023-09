Sky, Di Canio: "Osimhen in campo è troppo petulante e può dare fastidio"

Dure parole pronunciate da Paolo Di Canio nel corso del Club di Sky

Dure parole pronunciate da Paolo Di Canio nel corso del Club di Sky. L'ex attaccante si è soffermato sul caso Osimhen: "Osimhen ha un atteggiamento troppo esuberante e troppo petulante in campo e a volte può dare fastidio, non tanto ai compagni che lo conoscono quanto agli altri: sai quest’anno al Napoli c’è un nuovo staff e un nuovo ciclo… Probabilmente forse vuole prendersi troppa responsabilità sulle sue spalle, è un atteggiamento eccessivo figlio di questa voglia. Lo dico in senso positivo, eh".