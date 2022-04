Sky, Di Canio: "Sconfitta del Napoli clamorosa e non è stata sfortuna"

"Se l’Inter non avesse avuto questo calendario asimmetrico avrebbe già vinto lo scudetto".

Paolo Di Canio, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ della lotta scudetto: "Se l’Inter non avesse avuto questo calendario asimmetrico avrebbe già vinto lo scudetto. Avrebbe già avuto 7-8 punti di vantaggio, non perché sia nettamente superiore, ma per caratteristiche e abitudine dello scorso anno. In alcuni ruoli e individualità è superiore alle altre, quando Napoli e Milan dovevano dare quella stoccata di acceleratore in questo campionato hanno fallito. Oggi la sconfitta del Napoli è clamorosa e poi non è sfortuna, perché la Fiorentina ha giocato molto bene. Il Milan con due pareggi consecutivi dimostra di non avere abitudine, gli manca qualcosa. Proprio perché queste due squadre difettano di personalità, cattiveria e qualità definitiva, l’Inter resta la favorita. Purtroppo la pochezza di queste squadre è quella che non ti dà la certezza per i livelli massimi che qualcuna possa decidere il proprio destino”.