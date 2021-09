Sky, Di Canio su Osimhen: "Non me l'aspettavo così. Non è un moscione come Lukaku"

Paolo Di Canio, nel corso di ‘Sky Calcio Club’, ha speso parole importantissime per il Napoli e soprattutto per il suo attaccante Victor Osimhen: “Se mi aspettavo Osimhen così? No, onestamente no. È un velociraptor. È filiforme ma muscolare, non è un ‘moscione’ (in riferimento a una sua battuta famosa su Romelu Lukaku, ndr), tiene palla per far salire la squadra. È un giocatore assolutamente determinante per il Napoli ed è uno che sta facendo la differenza”.