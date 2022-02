Sky, Di Marzio: “Il Napoli chiuderà al 3° posto. Barça? Gli azzurri passeranno il turno”

Nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

“Quale sarà la classifica finale del campionato? Dico Inter, Milan, Napoli, Juventus.

“Chi tra Barcellona e Napoli andrà avanti in Europa League? Il Napoli passerà il turno contro il Barcellona. Penso che gli spagnoli non siano l’ultima squadra visto contro il Napoli. Il Barcellona di oggi è fattibile dal Napoli quindi credo che il Napoli abbia tutte le possibilità per passare il turno”.