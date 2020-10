Sky, Di Marzio: "Per il Napoli una lezione salutare, non farei un dramma..."

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha commentato la sconfitta del Napoli al San Paolo contro l'AZ ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Giochiamo d'anticipo': "Penso che per il Napoli possa essere una lezione salutare. Non so se li hanno sottovalutati, non credo perchè altrimenti Gattuso non avrebbe fatto giocare la formazione migliore. Non è andata bene per il Napoli ma non farei drammi, l'Europa League è un torneo molto strano e comunque non mi sembra un girone complicato".