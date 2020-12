Sky, il vice-direttore Marani: "Al Napoli manca un attaccante da 20-25 gol, Osimhen non lo è"

"Mi sta piacendo molto il calcio funzionale di Pirlo, si vede una Juventus molto liquida in cui, a parte Cristiano Ronaldo, non ci sono gerarchie scritte nella pietra". Parole e pensieri di Matteo Marani, vice-direttore presente negli studi di 'Sky' che due giorni dopo il successo dei bianconeri sul campo del Parma ha analizzato il cammino dei campioni d'Italia in vista della corsa Scudetto.

"Nel centrocampo - prosegue - c'è equilibrio e dinamicità portata soprattutto da McKennie. E poi c'è De Ligt, ricordo le battute di un anno fa ma è uno dei migliori difensori al mondo. La Juventus mi sembra in grande crescita, e con l'Inter sarà lì fino alla fine. Il grande punto di domanda è il Milan, mentre sta mancando il Napoli a cui sta mancando l'attaccante, Osimhen, la punta di diamante del mercato. Ma per vincere un campionato serve un attaccante da 20-25 gol e il Napoli non ce l'ha perché neanche Osimhen li garantisce".