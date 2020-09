Sky, il vice-direttore Marani attacca ADL: "Scelta sconsiderata andare in Lega, errore grave!"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha attaccato Aurelio De Laurentiis per il suo comportamento in ragione del Covid-19 ai microfoni dell'emittente satellitare: "E' un errore quello commesso dal presidente del Napoli, che non ha avuto l'accortezza di fermarsi nonostante avesse una parte dei sintomi. E' stata una pesante leggerezza e trovo che questa sua scelta di presentarsi all'Assemblea è stata sconsiderata, tenendo conto che una serie di persone a lui vicine era risultata positiva. Ieri avrebbe dovuto fermarsi e non andare in Lega. Quando si guida, ci sono degli esempi da dare, delle responsabilità maggiore nei confronti degli altri. Oggi tutti sono preoccupati, per cui in questo momento non è concesso sbagliare. E' stato un errore grave, che non può essere condannato".