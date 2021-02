Sky il vice-direttore Marani attacca Pirlo: "Sarri ha vinto lo Scudetto con una Juve meno forte"

Matteo Marani, vice-direttore di 'Sky Sport', dopo la sconfitta della Juventus allo stadio Maradona contro il Napoli, è stato molto duro nei confonti della Juventus: "La Juventus che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto col tanto vituperato Sarri e con un mercato di questo livello qui - con Morata, McKennie, Chiesa e il migliore De Ligt - non può essere così indietro, mi sembra per distacco la squadra più forte del campionato. Dopo stasera può essere ancora più lontana dal primo posto", ha detto Marani che prosegue sui singoli. "Pirlo da Bernardeschi credo cerchi un po' di dinamismo, un giocatore che si sacrifica per la squadra. Il Bernardeschi che ci aspettavamo non l'abbiamo visto e non lo stiamo vedendo. Chiesa secondo me è stato il migliore della Juventus, un acquisto importantissimo. La Juve sul mercato in estate è stata quella che ha fatto più di tutto e non possiamo dimenticarcelo".