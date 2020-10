Sky, il vice-direttore Marani: "Osimhen sta cambiando il Napoli, con l'Atalanta gara cruciale"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, si è così espresso circa il Napoli direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Osimhen è l'uomo che sta cambiando il Napoli. La partita con l'Atalanta è cruciale per il futuro degli azzurri, perché affrontano la squadra che ha rubato la casella in Europa e la più in forma del campionato. Dal Napoli deve arrivare una grande risposta. Io credo che il Napoli abbia fatto il salto, ma sabato dovrà dimostrarlo".