Sky, Leonardi: “Molto felice per Mertens e per i 2 gol bellissimi davanti al maestro”

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, ha ricevuto il Premio Maestrelli a Montecatini e a margine della premiazione ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito della molestia subita da Greta Beccaglia fuori dallo stadio Castellani dopo Empoli-Fiorentina: "Ho avuto modo di parlarci privatamente, lei è stata molto carina e le ho detto che sono dalla sua parte. L'episodio mi ha molto colpita, spesso sei a fare servizi in mezzo alla strada ma una cosa del genere non mi è mai capitata, brava lei a non reagire. Era incredula negli occhi, come fosse stata colpa sua ma non è così. Mi ha detto però che è ancora più convinta di fare la giornalista e questa è la cosa più bella. Credo sia una questione di educazione, e un episodio sporadico, a me non è mai successo anche stando in mezzo ai tifosi. Però non deve più accadere".

Che gara si aspetta da parte della Fiorentina domani sera?

"Mi aspetto una gara di carattere da parte della Fiorentina dopo un ko inatteso. Anche Italiano era sorpreso. La Fiorentina in casa è una squadra, fuori fa maggiore fatica. mi aspetto una reazione e penso che Italiano l'abbia già pretesa".

Il Napoli è stato praticamente perfetto contro la Lazio, se lo aspettava?

"Spalletti è un grande allenatore. Sono molto contenta per Mertens che davanti al maestro ha fatto due gol di cui uno bellissimo. Sono contento per ciò che ha passato. Osimhen è una perdita importante e mostrare carattere dopo questo shock è stato da grande squadra. Mi aspettavo una partita del genere, mentre non mi ha stupito in negativo la Lazio".

Invece dei risultati del Milan cosa l'ha colpita?

"Soprattutto quello che diceva Pioli: i gol presi, deve lavorare su questo. Forse c'è anche un po' d stanchezza. Milan, Inter e Napoli lotteranno fino alla fine per lo scudetto".