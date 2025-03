Sky, Leonardi: "Palladino dovrà fare a meno di un centrocampista. Su Folorunsho..."

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, è stata ospite di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, dove ha condiviso alcune riflessioni sulla prossima sfida contro la Fiorentina: "Palladino si sta interrogando su quale Fiorentina incontrerà domenica," ha dichiarato Leonardi. "La squadra viola, in Conference, ha spesso problemi di approccio alle partite, risultando piuttosto imprevedibile.

L'arrivo di Folorunsho ha portato un equilibrio tattico significativo, quindi sarà interessante vedere se sarà disponibile per la gara di domenica. Per quanto riguarda Adli, temo che non riuscirà a recuperare in tempo, mentre Palladino ha sperimentato diversi schemi tattici; personalmente, credo che opti per un 3-5-2. Infine, va sottolineata l'assenza di Mandragora, che è un fattore cruciale, dato che offre molta fisicità al centrocampo".