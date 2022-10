Sky, Mangiante: “Spalletti e Mou diversi, ma entrambi hanno un’ossessione per la vittoria"

"Questo si percepisce anche dal contatto che ho avuto con entrambi a Roma".

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Roma-Napoli di domenca partendo da un paragone tra i due allenatori: "C’è un percorso diverso da parte di Spalletti rispetto a Mourinho. C’è la ricerca di un calcio molto offensivo, con il cercare di ispirarsi ad un calcio totale stile olandese. L’abbiamo visto nelle due partite contro l’Ajax, l’ha fatto vedere anche quando era alla Roma. Lui ha chiuso la sua seconda avventura a Roma il giorno dell’addio di Totti con il record di gol e di punti. Un allenatore che ha saputo trascinare dietro il pubblico dell’Olimpico, così come allo Zenit e all’Inter. Ha seminato benissimo anche all’Udinese, è uno che costruisce puntando su un calcio d’attacco spettacolare. Mourinho è invece più pragmatico, io dico che lui ha scritto il dogma macchiavellico ‘il fine giustifica i mezzi’. Poi nella comunicazione è ’uno, nessuno e centomila’. Sono diversi, ma entrambi hanno un’ossessione per la vittoria. Questo si percepisce anche dal contatto che ho avuto con entrambi a Roma. C’è un contrasto di stile nel gioco che può infiammare lo spettacolo del match di domenica. Sarà una prova della verità per la Roma. Sarà un esame severo per la squadra di Mourinho perché affronta una squadra che segna il doppio rispetto ai giallorossi. Mourinho, però, a suon di 1-0, vincendo per 7 volte in campionato si è portato a -4 dal primo posto”.