Sky, Marani esalta Insigne: “Da un anno è leader e capitano. E con Spalletti...”

Matteo Marani, direttore del museo del calcio di Coverciano e giornalista Sky è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare. “Da un anno a questa parte stiamo vedendo un altro Insigne. In questo momento della carriera ha le stigmate del leader e del capitano. Non è facile esserlo a Napoli, ma l’anno scorso c’è stato uno scatto a livello mentale e ha avuto una grande maturità. Poi in estate l’abbiamo visto agli Europei. E Spalletti è uno che sa valorizzare il talento”.