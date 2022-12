Sky, Marani: "Ho incontrato Spalletti a Coverciano, abbiamo scherzato..."

Il giornalista Matteo Marani è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Il giornalista Matteo Marani è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "A Coverciano, al Museo del calcio, ho avuto il piacere di incontrare un Luciano Spalletti molto sereno e sorridente. L'ho visto come sempre gentile, educato e disteso. E' una persona che conosco da oltre vent'anni. Abbiamo scherzato un po'. Quando gli ho detto che al Museo del Calcio conserviamo la maglia di Maradona della partita contro l'Italia al Mundial dell' '82, Luciano subito mi ha chiesto di poterla vedere. Mondiale? Sono vent'anni che non assistiamo ad una vittoria di una nazionale sudamericana.