Sky, Marani: "Napoli nettamente più forte, per l'Inter fatale perdere altro terreno"

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Inter-Napoli, in programma domenica a San Siro. "Per il Napoli sarebbe un grande atto di forza vincere al Meazza". Il giornalista ha poi aggiunto come gli azzurri, in questo momento, siano "nettamente la squadra più forte". Marani ha poi ricordato che "l'anno scorso l'Inter partì malissimo ma riuscì a superare quel momento. Dovessero però i nerazzurri perdere ulteriore terreno, questo risulterebbe fatale".