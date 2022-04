Sky, Marani: "Negli ultimi anni il Napoli ha cambiato troppo, rifletta sul futuro"

Matteo Marani, dagli studi di Sky, ha commentato la situazione del Napoli anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis

Matteo Marani, dagli studi di Sky, ha commentato la situazione del Napoli anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis: "Negli ultimi anni si è cambiato tanto e anche troppo e alcuni problemi sono riemersi. Oggi il Napoli è in una situazione migliore rispetto a un anno fa: ci vuole equilibrio, ci vuole presenza. De Laurentiis sa trattare col mondo delle star: credo che questa presenza ce l'abbia. Credo che altri momenti vissuti a Napoli in questi anni, per esempio in occasione del famoso ammutinamento, non abbiano aiutato l'ambiente.

La presenza del presidente è importante in queste ore, significa che c'è, che è lì, ma bisogna riflettere: ogni volta a fine stagione si arriva a queste situazioni qui. Il Napoli fa tutto bene ma qualcosa alla fine la sbaglia sempre".