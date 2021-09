Sky, Marani: “Non capita mai di vedere un'italiana che va lì a giocarsela alla pari”

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel post partita di Leicester Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare. Parole d'elogio per il Napoli di Spalletti dopo la prova in Inghilterra: “Il Napoli ci ha divertito, non capita mai di vedere un'italiana che va lì a giocarsela alla pari, sotto di 2-0 immeritatamente per poi recuperarla".