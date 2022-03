Sky, Marani sulla corsa-scudetto: “Si deciderà tutto all'ultima giornata"

"Secondo me si deciderà tutto all'ultima giornata, forse addirittura nel secondo tempo dell'ultima giornata".

Matteo Marani, negli studi di SkySport24, ha parlato così della corsa scudetto: "Ibrahimovic è mancato al Milan in questa stagione, ma certamente può essere determinante in questo finale di campionato. In questo finale di stagione, vedremo chi sarà decisivo tra Giroud, Osimhen e Lautaro Martinez. Nonostante abbia rallentato, credo che l'Inter sia ancora la favorita. Secondo me si deciderà tutto all'ultima giornata, forse addirittura nel secondo tempo dell'ultima giornata".