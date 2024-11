Sky, Marchegiani: "L'Inter ha avuto più occasioni, ma il Napoli poteva vincerla alla fine"

Nel corso di' Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato l'1-1 tra Inter e Napoli: "La scelta tattica di come l’affrontata Conte, soprattutto nei primi minuti, ha dimostrato che non era facile per il Napoli questa gara dopo il ko con l’Atalanta. Ha dato dei riferimenti fissi, Politano a uomo su Bastoni, per favorire questi duelli e la reazione dei suoi giocatori.

La partita è stata equilibrata per lunghi tratti, ma non è stata di grande livello tecnico, ci sono tanti errori. L’Inter ha avuto più occasioni, il Napoli ha avuto quella grande occasione all’ultimo minuto con Simeone, con quel tiro poteva vincere la partita”.