Sky, Marchegiani: "Meret è più forte di Donnarumma, ecco cosa solo gli manca"

Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato la grande prestazione offerta da Alex Meret contro il Milan: “Il dubbio su Meret si è creato dentro al Napoli, io non ne ho mai avuti. È un portiere a cui manca un po’ di vissuto, ma secondo me è tra i più forti portieri italiani, secondo me anche più di Donnarumma”.