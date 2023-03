Sky, Marchegiani: "Non ricordo uno decisivo come Osimhen da Ronaldo il fenomeno!"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani spende parole importantissime per l'attaccante del Napoli Victor Osimhen

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani spende parole importantissime per l'attaccante del Napoli Victor Osimhen: "Secondo me Osimhen è uno di quei giocatori che spostano gli equilibri. Io adoro Kvara, ma non c'è paragone con Osimhen. Io a Fabio ho scritto che non mi ricordo un giocatore così determinante da quando seguo il calcio e lui giustamente mi ha ricordato Ronaldo il Fenomeno. Poi c'è Kvara, Spalletti ha creato un'orchestra meravigliosa, ma quello che fa quel giocatore qui…", ha concluso analizzando il momento straripante del Napoli.