Sky, Marchegiani: "Zielinski straordinario, la giocata in avanti passa sempre dal suo movimento"

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista Sky Sport, ha parlato degli azzurri ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli è la squadra che gioca meglio in questo momento, forse con l’Atalanta. La squadra di Gattuso riesce a cambiare modo di giocare all’interno della stessa partita. Secondo me ha due giocatori, insieme anche a Fabian Ruiz, fondamentali: Insigne, che ha fatto un campionato fantastico e Zielinski, che è un giocatore straordinario. Il polacco, più di Osimhen dà sempre a Gattuso la possibilità di giocare in avanti. Il nigeriano si butta sempre negli spazi e si va a prendere la palla, ma la giocata in avanti passa sempre dal movimento del polacco che è eccezionale".