Sky, Marchetti: "A Mosca ci credevano eccome, lo conferma un episodio a fine gara"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Il Napoli torna da Mosca con una sconfitta dolorosa. Lo Spartak Mosca vince il doppio scontro diretto e si piazza proprio davanti al Napoli che a sua volta oggi potrebbe essere superato (se Legia-Leicester non finisce pari). Insomma una qualificazione che poteva essere messa al sicuro si è dannatamente complicata. Sicuramente pesano le assenze (tantissime e pesantissime) ma non è l’unica cosa che ha dato fastidio ieri all’ambiente napoletano. Il risultato ha scatenato il club russo: un clima pesante e velenoso aleggiava intorno alla partita. Che era tesa. Il mancato saluto di Spalletti ha generato molte critiche fra gli avversari, oggetto poi di diversi tweet sarcastici dal profilo ufficiale della società russa. Insomma a Mosca ci credevano eccome. A Napoli invece dei campanelli d’allarme devono cominciare a suonare".