Sky, Marchetti: "A Mosca sconfitta non meritata, ma ci sono dei campanelli d’allarme"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Il Napoli torna da Mosca con una sconfitta dolorosa. Lo Spartak Mosca vince il doppio scontro diretto e si piazza proprio davanti al Napoli che a sua volta oggi potrebbe essere superato (se Legia-Leicester non finisce pari). Insomma una qualificazione che poteva essere messa al sicuro si è dannatamente complicata. Sicuramente pesano le assenze (tantissime e pesantissime) ma non è l’unica cosa che ha dato fastidio ieri all’ambiente napoletano. Il risultato ha scatenato il club russo: un clima pesante e velenoso aleggiava intorno alla partita. Che era tesa. Il mancato saluto di Spalletti ha generato molte critiche fra gli avversari, oggetto poi di diversi tweet sarcastici dal profilo ufficiale della società russa. Insomma a Mosca ci credevano eccome. A Napoli invece dei campanelli d’allarme devono cominciare a suonare.

La sconfitta in Europa League non è neanche meritata, visto soprattutto il secondo tempo giocato dai ragazzi di Spalletti, ma i numeri dicono che nelle ultime 3 gare il Napoli ha preso 6 gol, non ha mai vinto e anzi ha perso due gare. Non è niente di irreparabile, ci mancherebbe pure. Anche al Napoli basta una vittoria, senza neanche stare a guardare quello che succede in casa degli altri. Così come in campionato nonostante ora arrivino delle avversarie, almeno sulla carta, più complicate da affrontare. Però tutto questo insieme (infortuni, calendario, una solidità difensiva meno accentuata) spingerà certamente Spalletti a chiedere ancora di più ai suoi giocatori. Sempre tenendo in considerazione che le aspettative troppo alte rischiano di essere un grande boomerang".