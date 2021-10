Sky, Marchetti: "Anguissa ad oggi vale 15mln e va bene per il Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Osimhen è il futuro del calcio europeo, sia per le caratteristiche uniche che ha sia per il palcoscenico. Napoli per ambizioni ha una visibilità importante e ci sono anche pressioni più importanti da gestire. Insieme a Insigne è il simbolo del Napoli. Barrow deve trovare ancora continuità, è arrivato da attaccante esterno ma lo si voleva trasformare in punta. Quando graffia lo fa male, fino in fondo. Per età, esplosività e tecnica non puoi non andarlo a seguire come ha fatto il Napoli. Poi il Bologna ha fatto un investimento intelligente con l'Atalanta.

Perché a Napoli c'è meno entusiasmo rispetto al Milan? Non avverto differenza sinceramente. Peraltro il Milan si riaffaccia nelle primissime partite dopo anni in cui è stato lontanissimo anche dalla zona Champions League. L'anno scorso ha anche parzialmente conteso all'Inter il campionato, il Napoli è più abituato del Milan alle posizioni di vertice. Ma non vedo un entusiasmo minore intorno al Napoli. Forse di rumore allo stadio ma nel sentiment delle tifoserie o degli addetti ai lavori non noto differenze.

Chiamata VAR a squadra? Sì sarei d'accordo, magari una chiamata a partita o una chiamata a tempo. Però bisogna capire in che direzione va il VAR: se diventa la moviola in campo o un supporto per l'arbitro. All'estero è la seconda, in Italia sembra la prima. Se l'indirizzo che prenderà l'utilizzo del VAR sarà quello europeo.

Quanto vale oggi Anguissa? Al momento 15 milioni e va bene per il Napoli! Fare una valutazione di un giocatore è sempre molto complesso, perché poi dipende sempre da domanda e offerta. La fortuna e bravura del Napoli è stata quella di prenderlo a giugno".