Sky, Marchetti: "Juve? Senza Champions stagione fallimentare"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ospite dell'editoriale su TMW Radio: "Il Milan è in picchiata, anche se si capirà molto dopo lo scontro diretto con la Juventus. Tutte le squadre coinvolte hanno vantaggi e svantaggi, ma i rossoneri sono quelli che rischiano di più. Oltre ai bianconeri, devono affrontare anche l'Atalanta e squadre in lotta per la salvezza. Il loro calendario è il più difficile ma al tempo stesso può essere il migliore, perché se il Milan vince gli scontri diretti è in Champions".

La Juventus rischia di non entrare in Champions: sarebbe un fallimento...

"Non che non lo sia per Napoli, Milan, Atalanta o Lazio, ma per la Juventus è maggiormente vitale. Se non dovesse qualificarsi, le responsabilità non possono essere solo di Pirlo o di Ronaldo. I bianconeri possono pagare una posizione di classifica in cui non sono abituata a stare, mentre per esempio il Milan di Pioli è abituato a lottare".