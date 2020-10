Sky, Marchetti: "L'Atalanta riprende la sua corsa. A Napoli solo un incidente di percorso"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "La tre giorni di coppa ci da sempre grandi spunti di riflessione. Aspettando l’Europa League di questa sera, dove attendiamo risposte di Milan e Napoli soprattutto visto quello che stanno facendo in campionato (e naturalmente dei passi in avanti anche della Roma), analizziamo chi ha giocato in Champions.

Fondamentalmente tutti cercavano un riscatto.

Lo ha avuto soltanto parzialmente l’Inter che poteva vincere contro il Borussia Moenchegladbach e che invece si è ritrovata ad acciuffare il risultato. E lo ha fatto con grande carattere, addirittura andando a sfiorare con Kolarov la vittoria. Se Conte si aspettava una risposta caratteriale, dai suoi ragazzi, l’ha avuta. Di sicuro deve trovare però un maggior equilibrio. E’ l’unica delle italiane a non aver vinto e a non essersi completamente riscattata dopo il campionato. Ma la costruzione di una squadra passa anche da questo. Aver avuto la forza di non perdere è fondamentale. E anche un pareggio può essere salutato come una vittoria. Soprattutto in Champions.

Pensate allora che gioia l’Atalanta che riprende la sua corsa. Quasi che Napoli fosse un incidente di percorso. Si è rimessa in moto la Gasperini band. E i fantasmi della partita contro il Napoli sono stati presi letteralmente a calci".