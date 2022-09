Sky, Marchetti: “Mi hanno sorpreso le prime interviste dei giocatori del Napoli in estate”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre”

Spalletti è stato bravo a costruire questo gruppo. Sono rimasto sorpreso dalle prime interviste dei giocatori in estate: tutti convinti di poter vincere qualcosa nonostante le partenze. Mi è sembrato un bel modo per riprendersi l'attenzione senza fare promesse. C'è stato un processo di crescita del Napoli ed il merito è stato anche dei giocatori che sono andati via. Ma chi è arrivato non sta facendo rimpiangere il passato, questo è un ottimo punto di partenza. Raspadori può giocare anche esterno, ovviamente interpreta il ruolo diversamente. Elmas sicuramente è un'opzione sulla fascia destra. Ci troviamo di fronte ad una scelta che costringerà l'allenatore a fare delle piccole variazioni. Simeone è rimasto qui ad allenarsi durante la sosta e se imbrocca la giornata giusta può essere devastante".