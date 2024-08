Sky, Marchetti: "Missione Manna a Londra non era un bluff, ecco perchè ha chiuso per Neres"

vedi letture

McTominay? Bisogna capire cosa accadrà con Gaetano e Folorunsho che sono fuori rosa.

"Neres giocatore importante, ma non può cambiare il Napoli da solo. Gilmour? Il Brighton sta trovando il sostituto". Queste le parole, ai microfoni di Radio Marte, dell'esperto di mercato di Sky Luca Marchetti: "Neres? Ovviamente non può cambiare da solo il volto del Napoli. E' un giocatore comunque importante, salta l'uomo e fa gol. Giocherà sulla trequarti. La missione di Manna a Londra per Lukaku non è stata un bluff: il Chelsea non ha ceduto Lukaku e allora il Napoli ha puntato forte su Neres.

Gilmour? Il Brighton deve prendere il sostituto, ma l'operazione è completa. McTominay? Bisogna capire cosa accadrà con Gaetano e Folorunsho che sono fuori rosa. Su Folorunsho c'era l'Atalanta che poi ha chiuso Brescianini. Il Napoli dovrà riflettere sulla posizione di questi due centrocampisti. Buongiorno è servito per dare fisicità alla difesa, ma c'è bisogno magari di imparare alcuni meccanismi. La situazione negativa del Napoli non dipende da un solo giocatore, ma da un rendimento complessivo non all'altezza".