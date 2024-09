Sky, Marchetti: "Napoli da 7-7,5! Se la gioca con tutti, Inter compresa"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre', trasmissione in onda su Radio Marte: "Acquisto più importante del Napoli? La capacità di poter intervenire sul mercato indipendentemente dalla vicenda Osimhen. Sono rimasto stupito da questo, dalla voglia di dare a Conte una grande squadra a prescindere da tutto. Si è seguito quanto stabilito all'inizio.

Come simbolo direi Lukaku, simbolo della rivoluzione di Conte. Un voto al Napoli? Il voto che do alla rosa del Napoli, che ora ha importanti alternative, è alto: tra il 7 e il 7.5. Se la gioca con tutti tranne l'Inter? Anche con l'Inter; questo non vuol dire vincere il campionato, ma poter dire la tua. Provaci: male che va, non vinci".