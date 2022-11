Sky, Marchetti: "Napoli è l'eccezione nell'impietosa situazione del nostro calcio"

Luca Marchetti, volto di Sky Sport, analizza per Tuttomercatoweb la disastrata situazione del nostro calcio

Luca Marchetti, volto di Sky Sport, analizza per Tuttomercatoweb la disastrata situazione del nostro calcio: "Fra poco inizierà il Mondiale e la nostra attenzione (sportiva) sarà giustamente rivolta alla più grande kermesse che il calcio possa regalarci. Inutile dire che non c’è l’Italia per la seconda volta consecutiva. Inutile dire anche che andrebbero prese delle precauzioni per questo. Ma la cosa più importante è sapere dove stiamo operando. Soltanto conoscendo è possibile applicare dei giusti correttivi al movimento. Soltanto guardando in faccia alla realtà, si può cominciare a ragionare sul cambiamento.

Le fotografie che vengono fatte al nostro movimento calcio sono impietose. I contorni messi a fuoco descrivono in maniera cruda quello che in questo momento il calcio italiano è diventato, al netto dei risultati in Europa delle nostre squadre o dell’exploit magnifico del Napoli.

Come spesso succede il punto di inizio per eventuali riflessioni ce lo da uno studio del CIES, il centro studi della Uefa. Che analizza tutte e 31 top division (prime categorie) dei 31 paesi affiliati. 477 club sotto osservazione, 12281 giocatori, tanto per capirci.

Bene di questi 12281 546 giocano in Italia. E’ il numero più alto. In Serie A giocano più giocatori che in qualsiasi altra lega e questo porta infatti la Serie A ad avere 27,3 giocatori di media per squadra (la media ce l’ha più alta la Croazia, con 28,6 ma con solo 10 squadre nella massima serie).

Siamo i più numerosi e siamo fra i più vecchi: dobbiamo dire in buona compagnia. I nostri giocatori hanno un’età media di 26,36, decima posizione. Per quanto riguarda il Big5 comunque dietro la Liga (27,02) e la Premier (26,67). Quindi come sapevamo non un paese per giovani o per lo meno per giovanissimi, nonostante l’exploit recente di qualche giocatore importante anche nei top team.