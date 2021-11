Sky, Marchetti: "Napoli e Milan corrono, ma ora giocano con l'Inter"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Il derby fra Inter e Milan è iniziato. Il Milan che in Champions non riesce a portare le stesse sicurezze che ha in Italia, l’Inter, che come in Italia, parte in rimonta per cercare la qualificazione e con la zampata di Tirarspol riesce ad issarsi seconda e ora molto (se non tutto) passa dallo scontro contro De Zerbi (che nel frattempo non è riuscito a uscire indenne al Bernabeu).

L’Inter ritrova il suo percorso. Ritrova la sua identità. In una partita che a settembre avremmo definito semplice e che invece agli inizi di novembre aveva assunto un significato completamente diverso. L’Inter batte la sorpresa della Champions sia all’andata che al ritorno. E ora, quel girone che proprio grazie alla bravura del moldavi e del coraggio di De Zerbi, sembrava duro quanto se non più quello della passata stagione, diventa quasi benevolo. La prossima sarà proprio contro lo Shakthar. Una volta riassestato il discorso qualificazione in Champions, l’Inter ora può pensare anche al campionato. Milan e Napoli corrono, ma sono le prossime avversarie".