Sky, Marchetti: "No a dietrologie, Supercoppa a Milano solo casualità"

"La scelta di San Siro per la Supercoppa? Una questione di opportunità e casualità, il contratto con l'Arabia Saudita prevede un tot di partite lì in tot ogni. Inoltre, indipendentemente dalla location, i biglietti vengono divisi tra le due tifoserie". Ecco il pensiero di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, sulla decisione di giocare la Supercoppa italiana a Milano. Di seguito, un altro estratto del suo editoriale su TMW Radio: "Non c'è alcun disegno del palazzo, poi è chiaro che nel calcio ci sono sempre delle decisioni che penalizzano delle squadre. Non condanno la dietrologia o il mal pensiero, visto alcuni fatti, ma non vuol dire che se una cosa succede una volta poi succede sempre".

Il Milan è l'unica squadra che tiene il passo del Napoli:

"Nonostante le tante assenze Pioli non si è mai lamentato, va sottolineato. Se vogliamo restringere la lotta a due, il Milan fino alla sosta ha un calendario più complicato del Napoli. Se riuscirà a superare questi tre scogli, poi è Spalletti ad avere impegni più complicati. E ci sarà la Coppa d'Africa..."