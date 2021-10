Sky, Marchetti: "Osimhen se la può giocare con Dzeko, ci sta meravigliando"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Spalletti ha la sua opinione, l’ha espressa pubblicamente e forse anche in privato. La centralità di Insigne, il fatto che nel suo ruolo possa essere determinante anche in futuro. De Laurentiis ha fatto così anche con Mazzarri in passato, c’è da capire se le tempistiche poi vengono apprezzato. C’è anche un grande legame tra Lorenzo Insigne e il Napoli e questo va considerato.

Osimhen è il miglior attaccante della Serie A? E’ completo e ha diverse soluzioni, ci ha meravigliato per la continuità che gli è mancata l’anno scorso. E’ in confidenza, ora nei numeri se la può giocare con Dzeko”.