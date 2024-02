Sky, Marchetti: "Pioli-Napoli? Nessuna notizia, ma è una pista da seguire"

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “L’obiettivo del Napoli deve essere un posto in una competizione quale essa sia, perchè sarebbe un enorme passo indietro non qualificarsi per nessuna coppa. La Champions è oggettivamente difficile, l’Europa League è ancora possibile. De Laurentiis ha grandi meriti per aver costruito un Napoli sempre competitivo, e qualche volta vincente, e ci ha messo diversi anni per raggiungere un certo livello. Purtroppo ci vuole poco per cadere giù e rovinare tutto, ma sbagliare è comunque umano e il presidente ha provato a porre rimedi.

Il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia doveva essere fatto prima, le dichiarazioni dell’agente non so se siano inopportune. Di certo Kvara meritava il rinnovo con adeguamento. De Laurentiis ha ragione, in linea di massima, a sostenere che con un contratto lungo non c’era necessità di rinnovare, ma nel calcio, si sa, occorre anche riconoscere i meriti e sarebbe naturale lamentarsi per un ingaggio inferiore a molti compagni. Inoltre un contratto rinnovato avrebbe consentito, o consentirà se si troverà l’intesa, di avere maggiore forza contrattuale per respingere le eventuali offerte.

Pioli come futuro allenatore del Napoli? Lo vedrei bene, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, gestendo anche momenti difficili. Non ho notizie di un addio al Milan o di un approdo a Napoli, ma è una pista da seguire anche perchè credo che il club rossonero avrebbe dovuto o dovrebbe confermare un tecnico per la bontà del lavoro e non legare tutto ai risultati finali di una stagione”.