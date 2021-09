Sky, Marchetti: "Rinnovo Insigne non arriverà presto, ma lui non ne è condizionato"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Leicester-Napoli vale una gara di Champions, sarà una partita affascinante tra due società anche simili per ambizione. Il Leicester ha fatto una grande impresa e sta cercando di migliorarsi sempre di più. Il Napoli quell'impresa l'ha sfiorata e per il cuore dei tifosi è come se l'avesse fatta. Spalletti ha rimesso delle cose a posto, la gara è un bel banco di prova. Cominciare bene in Europa può essere una motivazione in più. A volte l'Europa League viene vista come un impedimento ma le squadre italiane devono pensare di andarla a vincere.

Può essere la gara di Osimhen e Lozano? Per me le gare di Osimhen devono essere un po' tutte, anche quelle che non vanno incontro alle sue caratteristiche speciali. Io mi aspetto una grande continuità da Osimhen quest'anno, Spalletti generalmente fa rendere bene i suoi attaccanti. E il nigeriano lo vedo adatto al contesto inglese, ovviamente a livello tattico mi aspetto una gara diversa da quella contro la Juventus.

Koulibaly terzino e Juan Jesus centrale? Se dovessi scegliere una soluzione temporanea metterei a sinistra chi ci ha già giocato, non sposterei Koulibaly dal suo habitat naturale. Rinnovo Insigne? Non è facile né rapido ma d'altronde lo sapevamo. Credo che il miglior modo che possa esserci è per Insigne continuare a giocare come sta facendo, a me non sembra assolutamente condizionato. Questa è la risposta migliore che lui può dare a Napoli e al Napoli. Forse già chiacchiera con qualcuno ma non lo possiamo sapere. Immaginiamo che richieste possano esserci, l'importante è che non diventi un problema: finora non lo è stato, il giocatore non mi sembra condizionato".