Sky, Marchetti: “Scudetto? C’è uno 0,03% che il Napoli non vinca, lo dice un algoritmo”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Spalletti non molla di un centimetro e carica al massimo una squadra che, secondo me, può dedicarsi alla Champions League nel modo giusto: l’impegno è importante ma non proibiti, lo dimostra il Milan che ha vinto contro il Tottenham. Ed il Napoli è più forte del Milan. In questa fase Spalletti può riprendere a cambiare qualcosa perché gli impegni si raddoppiano. Anche gli eventuali infortuni o squalifiche potrebbero condizionare qualche scelta. Spalletti sa che tutto il gruppo va tenuto sulla corda fino alla fine. Bisogna pensare alla Champions con ottimismo, è un esercizio che può tornare comodo anche per il futuro.