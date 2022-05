Sky, Marchetti: "Se il Napoli prende un trequartista va via Zielinski. Demme? Resta"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Nell’economia del trequartista, come viene usato da Spalletti, Naingolann o De Paul sono spaccapartite così come Barak. Zielinski non è riuscito a interpretarlo, se il Napoli dovesse intervenire in quella zona di campo andrà via il polacco.

Petagna? Dipende da come si comporrà l’attacco della prossima stagione, se dovesse rimanere questo è legittimo che se ne va. Demme credo che rimanga. Koulibaly? Quando perdi un giocatore così decisivo non puoi pensare di sostituirlo con uno del suo livello, altrimenti lo terresti.