Sky, Marchetti: "Tifosi preoccupati dopo parole Koulibaly. Valencia su Politano"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli: "A Napoli hanno suscitato apprensione le parole di Koulibaly dal Senegal: “Non so cosa accadrà nel mio futuro” ma in caso di partenza del difensore, l’obiettivo per sostituirlo diventerebbe Kim del Fenerbahce. Politano invece interessa a Gattuso nel suo nuovo Valencia".